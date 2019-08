Na scenie pod dyrekcją Adama Domurata wystąpi 80-osobowa orkiestra symfoniczna CoOperate Orchestra z towarzyszeniem Chóru Akademickiego UAM (przygotowanie Beata Bielska).

W repertuarze koncertu nie zabraknie legendarnych i kultowych soundtracków, sąsiadujących z wykonaniami przedpremierowymi z popularnych tytułów polskich i zagranicznych Zapraszamy na muzyczną podróż od Mario i Sonica, przez Dooma i Assasins Creed aż po Wiedźmina i God of War.

Każdy z koncertów będzie mieć unikatowy dodatek. Stopniowo będziemy Wam je zdradzać. Pierwszym z nich jest informacja o przedpremierowym wykonaniu oraz soliście poznańskiego koncertu. Zagrany zostanie „Burning the Past Music Notes” z nadchodzącej gry „Of Bird and Cage” izraelskiego studia Capricia Productions. Natomiast pierwszym solistą będzie Ruud Jolie, gitarzysta Within Temptation.

Koncertowi towarzyszyć będą wizualizacje oraz liczne efekty specjalne przygotowane przez Platige Image S.A. - wielokrotnie nagradzane studio produkcji, animacji, postprodukcji i efektów wizualnych, które współpracuje z największymi markami świata, najlepszymi wydawcami gier wideo i jednymi z najznamienitszych reżyserów filmowych.

To wieczór zwrotów akcji, muzycznych niespodzianek, bohaterów i niezwykłych szaleńców, to czas ich legend, ich walki o lepszy świat i wiarę w dobro. Jeśli czujesz, że chcesz się z nimi spotkać w tej całej epickiej oprawie, ten koncert z pewnością jest dla Ciebie.

