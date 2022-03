ROCKOWIZNA 2022:

GDAŃSK 30.06 - 2.07 PLAC ZEBRAŃ LUDOWYCH

czwartek, 30 czerwca / KULT

piątek, 1 lipca / IRA / SZTYWNY PAL AZJI / RÓŻE EUROPY

sobota, 2 lipca / STRACHY NA LACHY / PIOTR CUGOWSKI / KASIA KOWALSKA

POZNAŃ 15-17.07 LOTNISKO ŁAWICA

piątek, 15 lipca / IRA / SZTYWNY PAL AZJI / RÓŻE EUROPY

sobota, 16 lipca / KULT

niedziela, 17 lipca / STRACHY NA LACHY / KASIA KOWALSKA / ORGANEK

WROCŁAW 29-31.07 TOR PARTYNICE

piątek, 29 lipca / IRA / SZTYWNY PAL AZJI / RÓŻE EUROPY

sobota, 30 lipca / KULT

niedziela, 31 lipca / STRACHY NA LACHY / KASIA KOWALSKA / ORGANEK

KATOWICE 5-7.08 PLAC SŁAWIKA I ANTALLA

piątek, 5 sierpnia / IRA / SZTYWNY PAL AZJI / RÓŻE EUROPY

sobota, 6 sierpnia / STRACHY NA LACHY / KASIA KOWALSKA / DEZERTER

niedziela, 7 sierpnia / KULT

KRAKÓW 26-28.08 Plac przed TAURON ARENA (AreNA LATO)

piątek, 26 sierpnia / IRA / SZTYWNY PAL AZJI / RÓŻE EUROPY

sobota, 27 sierpnia / STRACHY NA LACHY / KASIA KOWALSKA / HAPPYSAD

niedziela, 28 sierpnia / KULT

Co jeszcze?

Festiwal muzyczny, to także oprawa, miejsce i to, co otacza teren koncertu. Zadbamy o klimat, lampeczki, dobre jedzenie... i odpowiednią liczbę nalewaków z piwem :). Dodatkowo w Poznaniu teren festiwalu, to teren lotniska Ławica. Atmosfera jest tam naprawdę niepowtarzalna. Budujemy strefy gastro od zera lub korzystamy z lokalnych punktów gastro, ale dbając o to, aby oferta była naprawdę dobra.

Bilety

Bilet na 1 dzień: 109 zł – strefa STANDARD lub 139 zł – strefa VIP

Karnet na 2 wybrane dni: 189 zł – strefa STANDARD lub 229 zł - strefa VIP

Karnet na 3 dni: 269 zł – strefa STANDARD lub 329 - strefa VIP

Punkty sprzedaży - Visualproduction.pl, ebilet.pl, eventim.pl, biletyna.pl.

Doskonała muzyka, wyjątkowe otoczenie, food truck-owa oferta gastronomiczna… to będzie mocno rockowy, letni wieczór spędzony w doborowym towarzystwie.

Strefa VIP – wydzielona strefa najbliżej sceny. Miejsca stojące. Niewielka limitowana liczba osób. Bliski dostęp do strefy gastronomicznej.

Strefa STANDARD – wydzielona nieopodal sceny w najlepszej możliwej cenie. Miejsca stojące. Dostęp do strefy gastronomicznej.

Artyści:

KULT to ikona polskiego rocka na czele z charyzmatycznym wokalistą. Kultu ani Kazika Staszewskiego nie trzeba nikomu przedstawiać. Zespół obecny na polskiej scenie od ponad 35 lat stał się – bezsprzecznie – kultowy. Mocne teksty, energia i niepowtarzalne, charakterystyczne dla Kultu połączenie gitar, trąb i klawiszy, czynią ich jedną z najbardziej rozpoznawalnych rodzimych grup. Na swoim koncie mają pokaźną dyskografię, uznanie krytyków i rzeszy fanów. Od początku istnienia w swoich utworach poruszają najistotniejsze tematy i bez pardonu obnażają prawdę, gorzko patrząc na rzeczywistość, w której przyszło nam żyć.

Happysad powstał w 2001 roku w Skarżysku-Kamiennej. Od lat jest jednym z najpopularniejszych polskich zespołów, wyprzedających bilety na swoje koncerty. Zespół ma na koncie ponad 1200 koncertów w całym kraju, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz rekordy frekwencji w kilkunastu popularnych klubach w Polsce. W 2021 roku zespół obchodzi dwudziestolecie istnienia, które świętuje okolicznościową płytą „Odrzutowce i Kowery” (premiera 27 sierpnia 2021), książką „Zanim pójdę. Długa droga zespołu Happysad” autorstwa Żanety Gotowalskiej (premiera 13 października 2021) oraz innymi wydarzeniami specjalnymi.

Kasia Kowalska – wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych i docenianych artystek na polskiej scenie muzycznej. Kasia ma na swoim koncie wiele prestiżowych nagród w tym: Fryderyki, Superjedynki, MTV European Music Awards, oraz ponad milion sprzedanych płyt. Każdy z jej albumów pokrył się kilkakrotną platyną. Autorka wielu przebojów m.in.: „Prowadź mnie”, „A to co mam”, „Wyznanie”, „Coś optymistycznego”, „Wyrzuć ten gniew”, „Spowiedź”, „Antidotum”, „To co dobre”, „Być tak blisko”. Wokalistka wraz ze swoim zespołem proponuje koncert pełen emocji, niezwykłej energii i wielu przebojów, które wylansowała przez ponad ćwierć wieku swojej artystycznej działalności.

Ørganek – polski zespół muzyczny wykonujący rock alternatywny, powstały w 2013 roku z inicjatywy jej lidera, autora tesktów, opowiadań i muzyki, Tomasza Organka, laureata wielu prestiżowych nagród, m.in. Mateusza Trójki, Nagrody Artystycznej Miasta Torunia im. G. Ciechowskiego, Nagrody Marszałka Woj. Kujawsko – Pomorskiego. Oprócz typowych dla Organka tekstów o międzyludzkich relacjach, podczas koncertów pojawiają się też wątki publicystyczne komentujące zjawiska społeczne w Polsce ostatnich lat. Zespół poszerzył też znacznie swój zakres stylistyczny, sięgając do post punka oraz muzyki elektronicznej, dla której bazą są analogowe brzmienia lat 70.

Piotr Cugowski to jeden z najciekawszych męskich głosów w Polsce. Przez 20 lat stał na czele zespołu Bracia z którym wydał sześć albumów studyjnych. A od początku 2019 roku prowadzi działalność solową. W październiku 2019 roku wydał swoją pierwszą solową płytę pt. „40”. To z tego albumy pochodzą przeboje „Kto nie kochał” „Zostań ze mną”, „Daj mi żyć” i „Takich jak my nie znał świat” które podbiły radiowe listy przebojów. Wcześniej z zespołem Bracia Piotr Cugowski wylansował m.in. hity „Nad przepaścią”, „Wierzę w lepszy świat”, „Niepisane” czy „Po drugiej stronie chmur”.

Dezerter to zespół punkrockowy, który powstał w Warszawie w maju 1981 r. W 1985 r. ukazały się dwie kompilacje z piosenkami Dezertera: „Fala” i „Jak punk to punk”. Rok 1987 przyniósł wydanie w USA przez Maximum Rock’n’Roll pierwszej długogrającej płyty Dezertera „Underground Out Of Poland” oraz pierwszej (ocenzurowanej) płyty w kraju – „Kolaboracja”. Początek 2021 r. przyniósł premierową płytę „Kłamstwo to nowa prawda”, która odbiła się szerokim echem w mediach i została bardzo dobrze przyjęta przez publiczność. Nowy album promowany jest utworem tytułowym i piosenką „Dzień dobry, dzień zły”. Piosenki Dezertera znalazły się na wielu składankach oraz trafiły na ścieżki dźwiękowe kilku filmów (m.in. „Wałęsa. Człowiek z nadziei” w reż. A. Wajdy oraz „Dom zły” w reż. W. Smarzowskiego).

Strachy na Lachy to jeden z tych zespołów, które nazywa się kultowymi. Założona w 2001 roku kapela z Grabażem i Kozakiem na czele od 20 lat gra różne odmiany rocka i bawi publiczność chwytliwymi tekstami, z których wiele przeszło do mowy potocznej. Wylansowali wiele hitów, które się nie starzeją, a kolejne pokolenia chętnie słuchają i śpiewają piosenki zespołu. 1 października 2021 roku wydali nowy album „Piekło”. Płyta już pokryła się złotem, a jej sprzedaż się nie zatrzymuje. Głodni muzyki fani uważają, że jest to jeden z najlepszych albumów zespołu.

IRA to jeden z najważniejszych zespołów polskiego rocka. Powstał w 1987 roku w Radomiu, a zadebiutował w roku 1988, na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Każda płyta grupy sprzedaje się w wielu tysiącach egzemplarzy, a różnorodność gatunków muzycznych, po które sięga sprawia, że zdobywa serca zarówno fanów mocniejszych brzmień, jak i wielbicieli rockowych ballad. Autorzy przebojów takich jak „Dlaczego nic”, „Taki sam”, „Nie zatrzymam się”, „Parę chwil”, „Ikar”, „Mój dom”, „Wiara”, „Powtarzaj to”, „Wybacz”, „Nie daj mi odejść”.

Sztywny Pal Azji – polski zespół rockowy, który największą popularność zyskał w drugiej połowie lat 80. i pierwszej połowie lat 90. Grupa Sztywny Pal Azji powstała na początku 1986, założony przez gitarzystę, a zarazem głównego twórcę repertuaru Jarosława Kisińskiego oraz Leszka Nowaka, Pawła Nazimka, Janusza Dedę i Andrzeja Turka. W 2014 roku największy przebój zespołu – „Wieża radości, wieża samotności” uzyskał pierwsze miejsce w Polskim Topie Wszech Czasów radiowej Trójki.

Róże Europy to zespół rockowy założony w 1983 roku. Trzonem kapeli jest wokalista i autor tekstów Piotr Klatt. Na przestrzeni lat, skład zespołu niejednokrotnie się zmieniał. Kapela zaczęła być dostrzegana dzięki występowi na festiwalu w Jarocinie w 1985 roku. W 1988 roku ukazał się debiutancki album Róż Europy – „Stańcie przed lustrami”, z której pochodzą „Mamy dla was kamienie”, „Rock’n’rollowcy” czy „Radio młodych bandytów”. Najpopularniejszą płytą zespołu był krążek „Poganie! Kochaj i obrażaj”, na którym znalazł się największy przebój – „Jedwab”. W tym utworze gościnnie wystąpiła, rozpoczynająca swoją karierę Edyta Bartosiewicz.

Zapraszamy!

www.visualproduction.pl