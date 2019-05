To multimedialno-muzyczne show, na początku 2019 roku wypełniało po brzegi areny w Poznaniu, Gdyni i Wrocławiu. Visual Concert powraca jesienią, by zaprezentować swoje możliwości z jeszcze większym rozmachem.

Czego możemy spodziewać się po nowej trasie?

W stosunku do pierwszej edycji koncertów, nowa odsłona to przede wszystkim nowe wizualizacje, jeszcze większa orkiestra, oraz innowacyjne efekty. Tak jak i podczas pierwszej trasy, wystąpi także chór oraz wokaliści. Nowa trasa odwiedzi poniższe miasta:

Gdynia 06.10.2019 - Gdynia Arena

Szczecin 27.10.2019 - Netto Arena

Wrocław 15.11.2019 - Hala Stulecia

Poznań 16.11.2019 - Hala Arena

Katowice 17.11.2019 - Spodek

Co usłyszymy?

Podczas Visual Concert będzie można usłyszeć zarówno znane i lubiane ścieżki dźwiękowe z filmów m.in Gladiator, Avatar, Piraci z Karaibów, James Bond, Marzyciel, Transformers, Władca Pierścieni jak i energetyczne, epickie brzmienia gatunku „trailer music” - znanej na całym świecie wytwórni Two Steps From Hell. Na scenie, pod dyrekcją Adama Domurata wystąpi 80-osobowa orkiestra symfoniczna CoOperate Orchestra z towarzyszeniem Chóru Akademickiego UAM przygotowanego przez Beatę Bielską oraz wybitni soliści. Gościem specjalnym jesiennych koncertów będzie zwycięzca 6 edycji programu The Voice of Poland - Krzysztof Iwaneczko.

Co zobaczymy?

Visual Concert to muzyczna i filmowa podróż po najbardziej niezwykłych i spektakularnych miejscach na Ziemi. Będzie można obejrzeć urocze hawajskie plaże, powalające 7 Cudów Świata, niezwykłe Parki Narodowe, prastare lasy tropikalne, monumentalne ośnieżone szczyty górskie i imponujące miejskie dżungle z całego Świata. Obrazy filmowe oraz wizualizacje oglądane będą na olbrzymim, kinowo – panoramicznym ekranie LED najnowszej generacji.



Bilety:



➡ biletyna: https://bit.ly/2PfNmw0

➡ eBilet: https://bit.ly/2IrXWzI

Ceny biletów: 40 zł - 170 zł