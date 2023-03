Voytek Soko Sokolnicki, Mikołaj Adamczak i Miłosz Gałaj – tenorzy, artyści nowej generacji, przepełnieni miłością do ludzi i świata, w którym ponad wszystkimi podziałami króluje muzyka.

Na swoich koncertach na nowo odkryją piękno klasycznych dzieł nadając im współczesnego brzmienia. Przeboje muzyki popularnej ubogacą symfonicznymi aranżacjami i operowym rozmachem.

To 3 niezwykłe, mocne i potężne głosy. To 3 indywidualności i wielka przyjaźń.

Największe atuty zespołu to: ogromna pasja do śpiewu, spora dawka humoru, luz na scenie, nieustanny kontakt z publicznością oaz wyjątkowa swoboda w interpretacji najpopularniejszych hitów muzyki klasycznej i rozrywkowej.

To artyści nowej generacji, obdarzeni niezwykłymi głosami i ogromnym poczuciem humoru i zaskakującym wykonaniem słynnych aranżacji tak wielkich przebojów jak MY WAY, AMAZING GRACE, IL MONDO, SZCZĘŚLIWEJ DROGI czy THE PRAYER.



Podczas koncertów wchodzą w żywą i spontaniczną interakcję z publicznością, a grano fanek i fanów bardzo szybko się powiększa.



Koncerty w ramach trasy MY WAY:

4.03 - SZCZECIN

18.03 - GDAŃSK

21.04 - WROCŁAW

30.09 - RZESZÓW

6.10 - KRAKÓW

20.10 - KROSNO

22.10 ZABRZE

17.12 - BYDGOSZCZ

Bilety dostępne na www.visualproduction.pl