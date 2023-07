Blisko 60 osób na scenie

Uwielbiane zimowe utwory wykonają wybitni artyści. Usłyszymy Anię Karwan, Kasię Moś, Natalię Nykiel, Ewelinę Lisowską oraz Staszka Plewniaka, którego głos do złudzenia przypomina brzmienie mistrza gatunku – Franka Sinatry. Wystąpi również wyjątkowo energetyczny zespół Sound and Grace oraz Orkiestra Symfoniczna CoOperate Orchestra pod batutą maestro Adama Domurata.

Radiowe świąteczne przeboje

All I Want for Christmas, Last Christmas, Let it snow, Rocking around the Christmas tree, Santa Claus is coming to town, White Christmas i wiele innych uwielbianych radiowych superhitów pozwolą poczuć Magię Świąt!

Wyjątkowa atmosfera

Nowoczesna oprawa wizualna wypełni przestrzeń i będzie wspaniałym tłem dla niezwykłego muzycznego przeżycia.

Podczas koncertu będzie także okazja do czynienia dobra na rzecz potrzebujących.

Daty i miasta:

8 grudnia - Zielona Góra, Hala CRS

10 grudnia - Gdynia, Polsat Plus Arena Gdynia

15 grudnia - Opole, Stegu Arena

16 grudnia - Poznań, Sala Ziemi

17 grudnia - Ostrów Wlkp, 3mk Arena Ostrów

Czas trwania koncertu: 100 min.

Bilety: https://visualproduction.pl/