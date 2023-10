Ponad 80-osobowa Orkiestra Symfoniczna CoOperate Orchestra z towarzyszeniem Chóru (pod kierownictwem chórmistrza Teatru Wielkiego w Poznaniu Mariusza Otto) pod batutą Adama Domurata wypełni muzyczną przestrzeń́ w rytm filmowego obrazu, ukazującego najbardziej spektakularne miejsca, niesamowite zwierzęta, ciekawych ludzi i wyjątkowe chwile uchwycone okiem kamery. Od rajskich plaż, poprzez 7 cudów świata, niezwykłe Parki Narodowe, lasy deszczowe, głębie oceanów, ośnieżone szczyty górskie po miejskie dżungle na całym świecie.

Koncert uświetnią soliści: Kasia Moś/Ania Karwan, Beata Bielska, Kuba Badach/Krzysztof Iwaneczko

W symfonicznym brzmieniu usłyszymy utwory m.in. z takich filmów jak: Star Wars, Piraci z Karaibów, Iron Man, Mroczny Rycerz, Braveheart, Władca Pierścieni, Skyfall, Romeo i Julia, The Greatest Showman, Spirit, X-Men, Król Lew czy utwory muzyki epickiej znanej na całym świecie wytwórni Two Steps from Hell.

Poczuj się jak w kinie, posłuchaj najlepszej muzyki filmowej oraz niesamowitego brzmienia muzyki epickiej na żywo. Zobacz filmowy obraz z najpiękniejszych miejsc na całym świecie na dużym, panoramicznym ekranie kinowym. Przyjdź i wybierz się z nami w niezapomnianą podróż dookoła świata.

DATY i MIASTA:

22.10.2023 - Katowice, Spodek

28.10.2023 - Tauron Arena Kraków

03.11.2023 - Wrocław, Hala Stulecia

04.11.2023 - Zielona Góra, Hala CRS

10.11.2023 - Szczecin, Netto Arena

17.11.2023 - Gdynia, Polsat Plus Arena Gdynia

25.11.2023 - Poznań, Sala Ziemi

02.12.2023 - Łódź, Atlas Arena

Czas trwania koncertu: 1h 50m. | Koncert bez ograniczeń wiekowych.

Bilety: https://visualproduction.pl/