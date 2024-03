W październiku 2023 zespół umieścił wpis na Facebooku:

"Hej tu Coma. Chcemy was zmotywować do udziału w wyborach. Jeśli pójdziecie licznie i frekwencja przekroczy 62% (1% więcej niż ostatnio) w przyszłym roku zagramy dla was kilka dużych koncertów."

W tym momencie możemy oficjalnie poinformować, że zespół dotrzymuje słowa i zagra we wszystkich miastach na trasie Rockowizny 2024. Zobaczycie i usłyszycie ich:

10 sierpnia w Gdańsku | Parking P3/P4 przy Polsat Plus Arenie Gdańsk

24 sierpnia w Poznaniu | Lotnicko Ławica wejście od ul. Lotniczej

31 sierpnia w Krakowie | Muzeum Lotnictwa Polskiego wejście od ul. Markowskiego

Bilety i karnety dostępne na: ROCKOWIZNA.PL





Tegoroczny Line-up Rockowizny wygląda następujaco: COMA, KULT, ROYAL REPUBLIC, NOCNY KOCHANEK, ŁYDKA GRUBASA, DIRTY SHIRT, LEMON, HUNTER, LORDOFON, FARBEN LEHRE, ZENEK KUPATASA, PULL THE WIRE, THE BILL... i przed nami jeszcze jedno ogłoszenie!

Promo video Rockowizna 2024

Aftermovie Rockowizna 2023





BILETY (II pula obowiązuje do 31.05.2024)



GDAŃSK, KRAKÓW

Karnet dwudniowy: 269 zł, Bilet jednodniowy: 169 zł

POZNAŃ

Karnet trzydniowy: 279 zł, Bilet jednodniowy: 179 zł

Fantastyczny line-up, doskonała rockowa muzyka łącząca pokolenia, przyjazna atmosfera i najlepsza publiczność. Od sentymentalnej podróży w czasie po współczesne rockowe brzmienia.

Taka właśnie jest ROCKOWIZNA. Będzie MOCNO, będzie PRAWDZIWIE, będzie ROCKOWO!