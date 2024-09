Magic Christmas Concert - zimowa trasa koncertowa 2024!

Blisko 60 osób na scenie

Uwielbiane zimowe utwory wykonają wybitni, utalentowani artyści. Usłyszymy i zobaczymy na scenie Kasię Moś, Kasię Cerekwicką, Ewelinę Lisowską oraz Mietka Szcześniaka, wystąpi również wyjątkowo energetyczny zespół Sound and Grace oraz Orkiestra Symfoniczna CoOperate Orchestra pod batutą maestro Adama Domurata. Wydarzenie poprowadzi Basia Kurdej-Szatan, znana i lubiana aktorka oraz prezenterka telewizyjna, która wprowadzi nas w świąteczny nastrój i poprowadzi przez niezapomniane muzyczne doświadczenia, a jej charyzma i ciepło dodadzą wieczorowi wyjątkowego uroku.

Największe świąteczne przeboje

All I Want for Christmas, Last Christmas, Let it snow, Rocking around the Christmas tree, Santa Claus is coming to town, White Christmas i wiele innych uwielbianych utworów pozwolą poczuć Magię Świąt! Tegoroczna edycja koncertu Magic Christmas Concert wzbogacona zostanie o wszystkim dobrze znane polskie, zimowe przeboje, zachęcające do wspólnego śpiewania.

Wyjątkowa atmosfera

Nastrojowa oprawa wizualna wypełni przestrzeń i będzie wspaniałym tłem dla niezwykłego muzycznego przeżycia. Wsłuchaj się w głosy wyjątkowych artystów i daj się przenieś do niezwykłej krainy świątecznej symfonii.

Czas trwania koncertu: 1h 45m.

Trasa zimowa 2024:

6.12.2024 Stegu Arena OPOLE

7.12.2024 3Mk Arena Ostrów OSTRÓW WLKP.

14.12.2024 Polsat Plus Arena GDYNIA

15.12.2024 Hala Stulecia WROCŁAW

20.12.2024 Sala Ziemi POZNAŃ

Bilety: https://visualproduction.pl/magic-christmas-concert-koncert-najwiekszych-swiatecznych-przebojow-bilety/

Ceny zaczynają się już od 119 zł

Wideo promocyjne: https://youtu.be/gaKL6lH4mK8