Unikalne połączenie muzyki house i symfonicznych brzmień w wykonaniu Visual Symphony Orchestra, DJ-a Wookiego i utalentowanych wokalistów. Podczas koncertu usłyszymy najbardziej znane utwory takich artystów jak: Faithless, Moloko, Bob Sinclar, Daft Punk, Eric Prydz, Basement Jaxx, Modjo, Armand van Helden, Kygo, Avicii i inni.

Ze względu na złożoność projektu powstała Visual Symphony Orchestra składająca się kilkudziesięciu najlepszych muzyków orkiestrowych w Polsce pod kierownictwem doświadczonego kompozytora i aranżera — Dariusza Tarczewskiego.

Do współpracy przy projekcie zaprosiliśmy także DJ-a Wookie, którego ponad 25-letnie doświadczenie w pracy z muzyką klubową nadało projektowi Sympho House wyjątkowy charakter.

Na scenie pojawią się znakomici wokaliści: Kasia Wilk, Kasia K8 Rościńska, John James i Daniel Moszczyński.

Sympho House to nie tylko muzyka to także multimedialno-świetlny spektakl oddający niesamowity klimat balearskich klubów muzycznych. To potężna dawka housowej energii w symfonicznych aranżacjach z udziałem Orkiestry oraz DJ-a na żywo. Na tym koncercie z pewnością trudno będzie stać w miejscu!

Koncert Sympho House organizowany przez Visual Production jest częścią Summer Sky Festival 2021 – cyklu letnich wydarzeń kulturalnych w całej Polsce.

W ramach Summer Sky Festival utworzone zostaną specjalne strefy chilloutu, gdzie będzie można coś zjeść, wypić i zrelaksować się ze znajomymi. Strefy chilloutu będą udostępnione podczas trwania całego koncertu, a także przed i po nim, umożliwiajac before i after party.

W 2021 Summer Sky Festival odbędzie się w kilku polskich miastach.

Poznań / Lotnisko Ławica 18-19.06 : KULT (sold out), Sympho House, 18.07 KULT (drugi concert)

/ Lotnisko Ławica : KULT (sold out), Sympho House, 18.07 KULT (drugi concert) Łódź / Ogrody Geyera 06 : Sympho House

/ Ogrody Geyera : Sympho House Gdańsk / Plac Zebrań Ludowych 2-3.07 : KULT, Sympho House

/ Plac Zebrań Ludowych : KULT, Sympho House Katowice / Plac Sławika i Antalla 10-11.07 : Sympho House, Nosowska

/ Plac Sławika i Antalla : Sympho House, Nosowska Kraków / Arena Lato 21-22.08: Sympho House, Nosowska

Dokładny harmonogram wraz z wszelkimi informacjami oraz możliwość zakupu biletów znajduje się na stronie organizatora: visualproduction.pl. Koncerty będą odbywały się zgodnie z aktualnymi zasadami bezpieczeństwa. Aktualne informacje organizacyjne publikowane będą również na wydarzeniach facebookowych.

Patronat medialny: Radio Eska.

Bilety: www.visualproduction.pl