Podczas koncertu w wykonaniu Natalii Świerczyńskiej i jej zespołu można usłyszeć popularne zimowe piosenki takie jak Let it snow, Jingle bells, Winter Wonderland. Nie zabraknie również największych przebojów Sinatry m.in. słynnego New York, New York czy przepięknej ballady My Way.

Wystąpią:

Natalia Świerczyńska

Dawid Kostka

Mateusz Urbaniak

Wojciech Judkowiak

Tomasz Orłowski

Sebastian Skrzypek

Karol Wieczorek

Dawid Tokłowicz

Piotr Banyś

Trasa Winter Songs:

• 11 grudnia – Tauron Arena Kraków Mała Hala

• 18 grudnia – Poznań Sala Ziemi

• 19 grudnia – Filharmonia Bałtycka Gdańsk

Piosenki największego dżentelmena wszechczasów w kobiecym wydaniu to gwarancja udanego wieczoru.

Koncerty będą się odbywały zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami sanitarnymi.

Bilety w cenie od 69 zł dostępne na www.visualproduction.pl